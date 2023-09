Les Communautés à l’oeuvre par Christophe Hutin – conférence Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

Les Communautés à l’oeuvre par Christophe Hutin – conférence Samedi 14 octobre, 15h00 Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA Entrée gratuite

En 2021, à l’occasion de la Biennale d’architecture de Venise, l’architecte Christophe Hutin présente au Pavillon français l’exposition Les Communautés à l’oeuvre. Il souhaite proposer « un regard optimiste » sur le monde qui s’attache à révéler des habitantes et des habitants qui interviennent et agissent directement sur leurs cadres de vie, transformant ainsi leur quotidien. L’architecte présente cinq expériences (Europe, Asie, Amérique et Afrique) qui, chacune, témoignent d’une intelligence collective à prendre en main son destin. Chacune des communautés témoigne de sa capacité à s’approprier son environnement et à créer un « lieu du commun » où se discute la gestion du cadre de vie. Chacune de ces expériences sont autant d’invitations à repérer et à prendre soin d’autres situations analogues, comme « autant de pépites qui nous éclairent sur la capacité du monde à se réinventer », face au gâchis humain et matériel.

Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA 12 boulevard Théodore Thurner 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496122400 http://www.paca.architectes.org https://www.facebook.com/croapaca;http://www.portesouvertes.architectes.org;http://www.architectes-pour-tous.fr;http://www.architecturesenligne.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

François Marcziniak