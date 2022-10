Exposition « La Cité » Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Exposition « La Cité » Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA, 11 octobre 2022, Marseille. Exposition « La Cité » 11 – 16 octobre Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA

entrée libre

Journées nationales de l’architecture Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA 12 boulevard Théodore Thurner 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://openagenda.com/maison-de-larchitecture-et-de-la-ville-paca/events/ateliers-pedagogiques-la-cite?lang=fr »}]

0496122400 http://www.paca.architectes.org https://www.facebook.com/croapaca;http://www.portesouvertes.architectes.org;http://www.architectes-pour-tous.fr;http://www.architecturesenligne.org + d »information sur l’exposition : https://openagenda.com/maison-de-larchitecture-et-de-la-ville-paca/events/ateliers-pedagogiques-la-cite?lang=fr Rencontre avec le photographe le mercredi 12/10 à 18h00 Exposition présentée par la MAV PACA dans le cadre du festival Image de ville et les Journées Nationales de l’architecture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T09:00:00+02:00

2022-10-16T16:00:00+02:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Conseil Régional de l'Ordre des Architectes PACA Adresse 12 boulevard Théodore Thurner 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Conseil Régional de l'Ordre des Architectes PACA Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Conseil Régional de l'Ordre des Architectes PACA Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Exposition « La Cité » Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA 2022-10-11 was last modified: by Exposition « La Cité » Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA Conseil Régional de l'Ordre des Architectes PACA 11 octobre 2022 Conseil Régional de l'Ordre des Architectes PACA Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône