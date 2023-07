Visite du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté occupe toujours le bâtiment construit pour l’accueillir entre 1978 et 1980.

L’histoire de son édification témoigne des enjeux de l’architecture de l’administration, mais aussi des contraintes rencontrées par les constructions nouvelles au sein des sites patrimoniaux, compte tenu de sa situation en limite du secteur sauvegardé de Dijon.

Les architectes Roger-Martin Barade et François Ruault sont parvenus à réaliser un édifice imposant, représentatif d’une époque de transition entre les années 1970 et 1980.

Les réalisations de trois artistes – Denis Morog pour les panneaux en béton moulé du hall, Pierre Sabatier pour la salle des Assemblées et Michel Boyer pour le mobilier – attestent de l’attention portée à l’aménagement intérieur, conçu comme une valeur ajoutée pour affirmer l’importance de la jeune institution.

Profitez d’une visite libre ou guidée ou d’une visite en famille avec livret-jeu.

Les visites guidées sont proposées de 14h à 18h (sans inscription, dans la limite des places disponibles).

