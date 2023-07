Visite guidée du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Construit pour le chanoine Pierre-Antoine II de Grammont au début du XVIIIe siècle, cet hôtel particulier est aussi appelé hôtel du Chambrier car ce religieux, issu d’une grande famille noble comtoise, possédait également à l’époque la charge honorifique de chambrier de l’archevêque.

Des visites guidées (dans la limite des places disponibles) sont proposées de 14h à 18h (dernier départ à 17h). Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon 4 square Castan, 25000 Besançon

