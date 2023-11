Réunion nationale d’information sur l’appel à projets SUDOE Conseil régional Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Réunion nationale d’information sur l’appel à projets SUDOE Conseil régional Bordeaux, 1 décembre 2023, Bordeaux. Réunion nationale d’information sur l’appel à projets SUDOE Vendredi 1 décembre, 09h45 Conseil régional Sur inscription L’autorité nationale française et les régions partenaires du programme de coopération transnationale Interreg Europe du Sud-ouest (SUDOE), en partenariat avec le secrétariat conjoint du programme, organisent deux réunions nationales d’information dans la perspective de l’appel à projets 2024. Une première réunion aura lieu ce 1er décembre 2023 à Bordeaux, et une seconde le 8 décembre 2023 à Montpellier.

Retrouvez le programme de la matinée bordelaise

Conseil régional rue françois de sourdis, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

