Simulation du Parlement européen Conseil régional, 12 mai 2023, Bordeaux. Simulation du Parlement européen Vendredi 12 mai, 09h30 Conseil régional Entrée sur inscription Chaque année, plusieurs simulations du Parlement européen sont organisées en Nouvelle-Aquitaine pour faire découvrir le fonctionnement de l’Europe et de son institution parlementaire. Le temps d’une journée, les participants rentrent dans la peau d’un(e) parlementaire européen(ne) pour travailler un texte de loi et en débattre, comme au Parlement. À l’occasion du Joli mois de l’Europe en mai 2023, les EUROPE DIRECT de Bordeaux, Poitiers et Agen proposent aux jeunes lycéens de Nouvelle-Aquitaine de participer à la prochaine simulation organisée le vendredi 12 mai 2023 en présentiel au conseil Régional Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Cet exercice est organisé en partenariat par les Centres Europe Direct (CED) le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et l’association étudiante de SciencesPo Bordeaux « Eurofeel ». Conseil régional rue françois de sourdis, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

