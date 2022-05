Conseil participatif Pont-Péan – Atelier Solidarité – Mercredi 11 mai – 20:30 Salle du Conseil Municipal – avenue du chemin Vert – 35131 Pont-Péan Pont-Péan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Avec comme médiateur Nadège Letort, élue, membre de la commission démocratie participative/communication 1 – Retour sur l’atelier participatif du 19 mars 2022 sur la solidarité 2 – Poursuivre la réflexion sur l’action intitulée “heure civique” 3 – Le développement des solidarités de proximité a à voir aussi avec les gestes solidaires à l’égard de personnes étrangères, notamment celles qui fuient des problèmes graves dans leur pays. Un temps en juin rassemblera les pont-péannais désireux d’agir concrètement.

Entrée libre

