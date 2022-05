Conseil participatif Pont-Péan – Atelier Mobilité Durable – 17/05/22 Salle du Conseil Municipal – avenue du chemin Vert – 35131 Pont-Péan Pont-Péan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Poursuite du débat et propositions d’actions. Atelier ouvert à tous. Le dérèglement climatique s’accélère, l’ensemble des rapports du GIEC place la mobilité des personnes et des marchandises au 4ème rang des émissions de C02 avec une part de 14% (les énergies 25%, l’agriculture et la déforestation 24%, l’industrie à 21%). Pour atteindre son objectif de neutralité climatique en 2050, la Commission européenne propose une réduction des émissions des voitures neuves de 55 % en 2030 et de 100 % en 2035. Ce qui signifie la fin des ventes de voitures thermiques à cette échéance. De ce simple constat, les participants de l’atelier se sont posés la question : **Que pouvons-nous faire à Pont-Péan pour accompagner cette indispensable transition vers les mobilités décarbonées ?**

Atelier ouvert à tous – Dossier SWOT borne recharge électrique rapide – Préparation d'un questionnaire sur la pratique du vélo à Pont-Péan – Organisation de la venue de la maison du vélo mobile

