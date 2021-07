Conseil municipal – Ville de Bègles – 06/07/2021 Salle Jean Lurçat, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Bègles.

Le prochain Conseil municipal de Bègles aura lieu mardi 6 juillet 2021, à 19 h 30. Cette séance sera retransmise en direct sur le site Internet [www.mairie-begles.fr](https://www.mairie-begles.fr) et sur la [page Facebook officielle de la Ville](https://www.facebook.com/villedebegles). Découvrez dès à présent l’ordre du jour : DELIBERATIONS • ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES BILAN CARBONE DE BORDEAUX METROPOLE • CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN PERMETTANT LA MISE EN OEUVRE DE MESURES DE COMPENSATION CONSECUTIVES A LA DESTRUCTION D’UNE ZONE HUMIDE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI DE BEGLES • CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA TOQUE CUIVRÉE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE MÉCÉNAT DU MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS – LA MORUE EST DANS LA PLAGE (FETE DE LA MORUE 2021) • REVERSEMENT DE LA TOTALITE DES FONDS OBTENUS LORS DE LA VENTE DES LIVRES AU COLLECTIF BIENVENUE • MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERI ET EXTRASCOLAIRES DE LA VILLE • TARIFS RESTAURANT CLUB ET SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE • CONVENTION AVEC LA VILLE DE GRADIGNAN POUR ACCUEILLIR SES AGENTS AU SEIN DE LA CUISINE CENTRALE DE BEGLES DURANT DES TRAVAUX DE RENOVATIONS DE SON OUTIL DE PRODUCTION EN JUILLET ET AOUT 2021 • REALISATION D’UN DIAGNOSTIC LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET ELABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS • CONVENTION DE PARKING DE VEHICULES DE POLICE DANS UN SITE TECHNIQUE DE LA MUNICIPALITE DE BEGLES • ATTRIBUTION DU CONTRAT DE CONCESSION POUR LA GESTION DU MOBILIER URBAIN D’INFORMATION MUNICIPALE • CREATION D’UNE SERVITUDE AU PROFIT DU DOMAINE PUBLIC – PASSAGE ILOT DU 14 JUILLET • OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – ANNULATION DE TITRES DE RECETTES • TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – MODULATION DE L’EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION • MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE RELATIF AUX FONCTIONS, AUX SUJETIONS, A L’EXPERTISE ET A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) AUX AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE C. • MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE • MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS • COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – DEPOT DES LISTES – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 17 DU 29 SEPTEMBRE 2020 • COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – ELECTION DES MEMBRES – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 18 DU 29 SEPTEMBRE 2020 • VOEU DEMANDANT L’ABOLITION DES ARMES NUCLEAIRES En raison des restrictions sanitaires, cette séance ne sera pas accessible au public.

