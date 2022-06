Conseil municipal Valréas Valréas Catégories d’évènement: 84600

Valréas

Conseil municipal Valréas, 14 juin 2022, Valréas. Conseil municipal Espace Jean Duffard – Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas

2022-06-14 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-14 20:00:00 20:00:00 Espace Jean Duffard – Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo

Valréas 84600 Réunion publique du conseil municipal de Valréas. courrier@mairie-valreas.fr +33 4 90 35 00 45 https://www.valreas.net/ Espace Jean Duffard – Salle L’Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 84600, Valréas Autres Lieu Valréas Adresse Espace Jean Duffard - Salle L'Oustau 43, cours Victor Hugo Ville Valréas lieuville Espace Jean Duffard - Salle L'Oustau 43, cours Victor Hugo Valréas Departement 84600

Valréas Valréas 84600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

Conseil municipal Valréas 2022-06-14 was last modified: by Conseil municipal Valréas Valréas 14 juin 2022 84600 Valréas

Valréas 84600