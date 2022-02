Conseil Municipal Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 10 février 2022 à 18h30 à la salle polyvalente Favols. Il sera retransmis en direct sur la [page Facebook de la Ville](https://www.facebook.com/ville.de.CarbonBlanc) et en différé sur le site. Respect des gestes barrières. L’ordre du jour est le suivant : * Rapport d’Orientation Budgétaire 2022, * CCAS – avance de subvention * Convention avec la CCIBG – diagnostic et étude du potentiel commercial dans le cadre du contrat de co-développement, * Printemps de Carbon-Blanc – demande de subvention à Bordeaux Métropole * Signature de l’avenant pour adhésion nouvelles communes au groupement de commande de matériels pédagogiques, * Aides à l’amélioration à l’habitat – programme d’intérêt général * Déclassement de la parcelle de la place Vialolle, * Création de deux postes au grade d’Adjoint d’Animation Principal, * Création d’un poste d’Adjoint Administratif et fermeture d’un poste de Rédacteur, * Comité Technique – modification des membres suppléants, * Comite d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail – modification des membres suppléants, * Maison de la Petite Enfance – augmentation du temps de présence de la psychologue, * Maison de la Petite Enfance – règlement de fonctionnement du Conseil d’Etablissement, * Information * Décision du Maire acceptant les indemnités d’un sinistre Conseil Municipal Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

