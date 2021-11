Donneville Salle des fêtes - Espace Cabanac Donneville, Haute-Garonne Conseil municipal Salle des fêtes – Espace Cabanac Donneville Catégories d’évènement: Donneville

Conseil municipal

Salle des fêtes – Espace Cabanac, le lundi 15 novembre à 19:30

### Ordre du jour : * Approbation du compte-rendu de la séance précédente * Désignation du correspondant défense * Fermeture de l’accueil au public de la mairie entre nöel et jour de l’an * Proposition de déclassement de la route départementale D95C * Compte-rendu des délégations au maire attribuées par le Conseil Municipal * Sicoval : adoption du rapport CLECT sur la gestion des eaux pluviales urbaines (EPU) * Sicoval : convention de gestion partielle ou totale des EPU * Questions diverses Le conseil municipal se réunira, en session ordinaire, le lundi 15 novembre à 19 h 30 Salle des fêtes – Espace Cabanac RD 813 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne

