Donneville Salle des fêtes - Espace Cabanac Donneville, Haute-Garonne Conseil municipal Salle des fêtes – Espace Cabanac Donneville Catégories d’évènement: Donneville

Haute-Garonne

Conseil municipal Salle des fêtes – Espace Cabanac, 15 mars 2021-15 mars 2021, Donneville. Conseil municipal

Salle des fêtes – Espace Cabanac, le lundi 15 mars à 19:00

### Ordre du jour : * Finances – Vote du Budget Primitif 2021

* Finances – Vote des taux d’imposition 2021

* Finances – Subventions aux associations

* Finances – Ouverture d’un compte DFT

* Personnel – Création de poste dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences (PEC)

* Personnel – Modification de la durée de travail hebdomadaire de deux agents communaux

* Proposition de modification des horaires d’ouverture de la mairie

* Participation citoyenne

* Gouvernance SICOVAL

* Questions diverses Le conseil municipal se réunira, en session ordinaire, à la salle Hervé Pupier, espace Cabanac, le lundi 15 mars à 19 h 00 Salle des fêtes – Espace Cabanac RD 813 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T19:00:00 2021-03-15T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Donneville, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes - Espace Cabanac Adresse RD 813 31450 Donneville Ville Donneville