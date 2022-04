Conseil municipal Salle Albert Camus

Conseil municipal Salle Albert Camus, 6 avril 2022, . Conseil municipal

Salle Albert Camus, le mercredi 6 avril à 02:00

Le prochain Conseil municipal aura lieu le mercredi 6 avril 2022. La séance fera l’objet d’une retransmission vidéo en direct et elle sera disponible en replay sur notre chaîne Youtube. Le prochain Conseil municipal aura lieu le mercredi 6 avril 2022. La séance fera l’objet d’une retransmission vidéo en direct et elle sera disponible en replay sur notre chaîne […] Salle Albert Camus Salle Albert Camus, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T02:00:00 2022-04-06T01:59:00

Détails Autres Lieu Salle Albert Camus Adresse Salle Albert Camus, Cugnaux lieuville Salle Albert Camus

Salle Albert Camus https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//