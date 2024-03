CONSEIL MUNICIPAL – MARDI 26 MARS 2024 Hôtel de Ville Carbon-Blanc, mardi 26 mars 2024.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 26 mars à 18h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Il sera retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville et en différé sur le site.

Ordre du jour :

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE

1. POINT D’INFORMATION SUR LES INDEMNITES DES ELUS POUR L’ANNEE 2023

2. AFFECTATION ANTICIPEE DES RESULTATS 2023

3. AUTORISATION A SIGNER L’AVENANT POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2024 – O FIL DU JEU

4. AUTORISATION A SIGNER L’AVENANT POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2024 – OMNISPORTS CACBO

5. AUTORISATION A SIGNER L’AVENANT POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2024 – ASCJB

6. AUTORISATION A SIGNER L’AVENANT POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2024 – COMITE DES OEUVRES SOCIALES (COS)

7. PARTICIPATION FINANCIERE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL BASSENS/CARBON-BLANC POUR LA CREATION ET L’EXPLOITATION D’INSTALLATIONS SPORTIVES

8. PARTICIPATION FINANCIERE 2024 AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES (SIGRAM)

9. PARTICIPATION FINANCIERE 2024 AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SOCIOCULTURELLE (SIVOC)

10. PARTICIPATION FINANCIERE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MAISON DES SYNDICATS DE LA PRESQU’ILE

11. PARTICIPATION FINANCIERE AU SYNDICAT DES MARAIS DE MONTFERRAND

12. PARTICIPATION FINANCIERE A LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT ET HAUTS DE GARONNE DEVELOPPEMENT

13. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024

14. ASSOCIATION PLIE DES HAUTS DE GARONNE – RENOUVELLEMENT CONVENTION CADRE 2024-2026

15. TAXES LOCALES 2024

16. BUDGET PRIMITIF 2024

17. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE BORDEAUX METROPOLE POUR LE PRINTEMPS DE CARBON-BLANC DANS LE CADRE DU CODEV

18. SOLLICITATION DE FINANCEMENTS POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DE L’ECOLE PREVERT

19. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE BORDEAUX METROPOLE POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DU PARC CANDAU

20. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR (FAFA) AUPRES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL – CREATION D’UN ESPACE CLUB HOUSE DANS LES VESTAIRES DU FAISAN

21. PERSONNEL – VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

22. PERSONNEL – AUTORISATION A SIGNER UN PROTOCOLE D’ACCORD SYNDICAL SUR L’EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX

23. AMELIORATION DE L’HABITAT – PROGRAMME D’INTERET GENERAL

24. VENTE DE LA PARCELLE VIALLOLE

25. DELIBERATION PORTANT SUR LA MODIFICATION DES LIMITES SEPARATIVES ENTRE LES COMMUNES DE SAINTE-EULALIE ET CARBON-BLANC

26. IDENTIFICATION DES ZONES D’ACCELERATION DES ENERGIES RENOUVELABLES (ZAEnR) SUITE A LA CONCERTATION

