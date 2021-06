Conseil municipal – juin 2021 Salle des Fêtes – Montaigu, 29 juin 2021-29 juin 2021, Montaigu-Vendée.

Le Conseil municipal de Montaigu-Vendée se tiendra le **mardi 29 juin 2021 à 19h30** à la Salle des Fêtes de Montaigu. **L’ordre du jour sera le suivant :** – Mutualisation de la Direction du service Sports entre Terres de Montaigu et Montaigu-Vendée et avenant à la convention – Création du service commun des sports relatif à l’entretien et la maintenance des pôles sportifs – Convention de mutualisation de certaines missions de gestion des espaces verts, de la voirie et des réseaux – Convention de financement – étude de transfert de la compétence assainissement – Demande de subventions pour les travaux de restauration de l’orgue de Montaigu – Demande de subvention pour les travaux de rénovation énergétique de la mairie et du Foyer Rural de la Guyonnière – Demande de subvention pour les travaux d’extension du restaurant scolaire de Boufféré au titre du fonds « Pays de la Loire Relance investissement communal » – Convention d’adhésion au groupement de commandes – Titres restaurants – Création et suppression de postes – Modification du tableau des effectifs – Accroissement temporaire d’activités – Pôle Moyens Généraux et Proximité – Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Organisation de la mise sous pli de la propagande électorale dans le cadre des élections départementales et régionales – Approbation de principe de création d’un cinéma miniplexe de proximité – Approbation de l’Avant-Projet Définitif des travaux de restauration de l’église de Boufféré – Validation de l’Avant-Projet Définitif d’un bâtiment commercial de restauration – Montaigu – Choix du scenario retenu pour les écoles publiques du 1er degré de Montaigu – Charte du Conseil Municipal des Enfants – Convention partenariale entre l’OGEC du collège de Mère Teresa et la commune Montaigu-Vendée – Règlement intérieur des services de restauration scolaire sous gestion communale – Convention partenariale avec Familles Rurales et subvention pour l’accueil extrascolaire estival – Saint Hilaire de Loulay – Solde subvention année 2020 – Association Pitchounes et Compagnie – Subvention – Renfort protocole sanitaire – Association ARSB – Cession foncière – Ilots A et B – les Amphores tranche 2 – Boufféré – Cession foncière – Ilot C – les Amphores tranche 2 – Boufféré – Autorisation de signature d’une convention avec l’Etablissement Public Foncier de la Vendée – Boufféré – Cession foncière à la Gouraudière – la Guyonnière – Constitution servitude de passage pour la piste cyclable – la Guyonnière – Désaffectation et déclassement le Fossé Neuf – la Guyonnière – Cessions foncières– le Fossé Neuf – la Guyonnière – Désaffectation et déclassement – la Saulnerie –la Guyonnière – Cession foncière – la Saulnerie – la Guyonnière – Cession foncière – Deux portions de terrain dépendant du domaine public – la Saulnerie – la Guyonnière – Approbation de la désaffectation et du déclassement d’un chemin agricole – lotissement les Vignes Sud – la Guyonnière – Création d’un périmètre de prise en considération dans le cadre du projet de ZAC des Hauts de Montaigu – Lancement d’une étude de faisabilité pour un réseau de chaleur sur le quartier des Hauts de Montaigu – Acquisition foncière – les Douves – Montaigu – Approbation d’une convention avec l’Agence de services aux collectivités locales de la Vendée pour une mission d’AMO sur le projet du pôle du Prieuré – Saint Georges de Montaigu – Dénomination de la voie – ZA des Grands Moulins – Saint Georges de Montaigu – Désaffection et déclassement – la Daunière – Saint Georges de Montaigu – Cession foncière – la Daunière – Saint Georges de Montaigu – Lancement d’une enquête publique à Sénard et aux Landes de Roussais – Saint Hilaire de Loulay – Désaffectation et déclassement – Rue de la Maritière – Saint Hilaire de Loulay – Cession foncière – Rue de la Maritière – Saint Hilaire de Loulay – Désaffectation et déclassement – le Clos de la Bonninière – Saint Hilaire de Loulay – Cession foncière – le Clos de la Bonninière – Saint Hilaire de Loulay – Convention SyDEV – Ajout points lumineux rond-point et abribus du Bois Sénary – Saint Georges de Montaigu – Convention SyDEV – Travaux d’extension de l’éclairage public – Rue Saint Martin – Saint Georges de Montaigu – Avenant à la convention SyDEV – Effacement de réseaux et éclairage public – rue Molière – Montaigu – Avenant à la convention SyDEV – Effacement de réseaux et éclairage public – rue de la Marne – Montaigu – Informations diverses

