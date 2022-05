Conseil municipal Hôtel de Ville Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Conseil municipal Hôtel de Ville, 4 mai 2022, Carbon-Blanc. Conseil municipal

Hôtel de Ville, le mercredi 4 mai à 18:30

Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 4 mai à 18h30 à l’hôtel de Ville. Il sera retransmis en direct sur [la page Facebook de la Ville](https://www.facebook.com/ville.de.CarbonBlanc) et en différé sur le site. Respect des gestes barrières. L’ordre du jour est le suivant : * CREATION D’UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE “DEPLACEMENTS ET MOBILITES” * CREATION D’UN POSTE DE CONTRACTUEL EN ACCROISSEMENT D’ACTIVITE SUR LE GRADE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE * PRESENTATION ET ECHANGES AUTOUR DU PROJET IMMOBILIER RUE EMILE COMBES ET RUE JEAN JAURES Conseil municipal Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

