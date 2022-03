Conseil Municipal Hôtel de Ville, 31 mars 2022, Carbon-Blanc.

Conseil Municipal

Hôtel de Ville, le jeudi 31 mars à 18:30

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le jeudi 31 mars à 18h30 à l’Hôtel de Ville. Il sera retransmis en direct [sur la page Facebook de la Ville](https://www.facebook.com/ville.de.CarbonBlanc) et en différé sur le site. Respect des gestes barrières. L’ordre du jour est le suivant : 1. Compte de gestion 2021 2. Compte administratif 2021 3. Affectation des résultats 2021 4. Subventions aux associations 2022 5. Autorisation à signature de l’avenant pour le versement de la subvention 2022 – O FIL DU JEU 6. Autorisation à signature de l’avenant pour le versement de la subvention 2022 – Comité des Oeuvres Sociales 7. Taxes locales 2022 8. Budget primitif 2022 9. Présentation du PPI 10. Frais relatifs aux repas d’affaires 11. Personnel – modification du tableau des effectifs 12. Personnel – création d’un poste de vacataire au Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 13. Création d’une commission de concession de services et de délégation de service public – dépôt des listes 14. Création d’une commission de concession de services et de délégation de service public – élection des membres 15. Médiathèque – nouveau règlement intérieur 16. Maison de la Petite Enfance – convention partenariale du Réseau Girondin Petite Enfance (RGPE) 17. Convention triennale ASCJB 18. Convention entre le complexe sportif Philippe Madrelle et le collège Manon Cormier de Bassens 19. Achat de deux parcelles cadastrées à l’euro symbolique 20. Cession de matériel dans le cadre d’une nouvelle acquisition 21. Syndicat intercommunal de la piscine Bassens/Carbon-Blanc – Avances pour la participation de 2022 22. Information ✓ Marchés et avenants signés par Monsieur le Maire en vertu de ses délégations et notifiés en 2021

Conseil Municipal

Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:30:00 2022-03-31T20:30:00