APPEL ***** DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 8 septembre 2021 DECISIONS DU MAIRE en vertu de l’article L 2122.22 du CGCT et de la délibération du 8 juillet 2020 · DM210901 Capture de pigeons sur le territoire communal · DM210902 Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’ADMNET · DM210903 Marché de fournitures courantes – Acquisition de 5 photocopieurs · DM210904 Signature d’une convention de partenariat entre la Commune de Saint-Jean et l’association SIEL BLEU · DM210905 Réalisation de l’accessibilité PMR – Groupe scolaire J. Baker – Avenant n°1 · DM210906 Demande de subvention d’investissement auprès de la CAF dans le cadre de la création et de l’équipement de l’Annexe, structure jeunesse partenariale DELIBERATIONS FINANCES 1. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES : Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation. CADRE DE VIE – URBANISME 2. Convention de travaux voie douce entre la Commune de Saint Jean et la Commune Saint Génies Bellevue. QUESTIONS DIVERSES Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

