Conseil municipal Escalquens Liorac-sur-Louyre Catégories d’évènement: Dordogne

Liorac-sur-Louyre

Conseil municipal Escalquens, 10 mars 2022, Liorac-sur-Louyre. Conseil municipal

Escalquens, le jeudi 10 mars à 18:30

**CONSEIL MUNICIPAL** Le prochain conseil municipal aura lieu le **jeudi 10 février, à 18h30.** En raison du contexte sanitaire actuel, il pourra être suivi en direct live sur la page Facebook de la ville. Jeudi 10 mars à 18h30 Escalquens Mairie Liorac-sur-Louyre Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Liorac-sur-Louyre Autres Lieu Escalquens Adresse Mairie Ville Liorac-sur-Louyre lieuville Escalquens Liorac-sur-Louyre Departement Dordogne

Escalquens Liorac-sur-Louyre Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/liorac-sur-louyre/

Conseil municipal Escalquens 2022-03-10 was last modified: by Conseil municipal Escalquens Escalquens 10 mars 2022 Escalquens Liorac-sur-Louyre Liorac-sur-Louyre

Liorac-sur-Louyre Dordogne