CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2022 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2022 La Baule-Escoublac, 24 juin 2022, La Baule-Escoublac. CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2022

7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

2022-06-24 – 2022-06-24 La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Le Conseil Municipal est retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville : https://www.facebook.com/VilleLaBaule/ Ordre du jour : 1

Compte de gestion 2021

Jean-Philippe DUPUIS



2

Compte Administratif 2021

Jean-Philippe DUPUIS



3

Compte Financier Unique 2021

Jean-Philippe DUPUIS



4

Affectation du résultat

Jean-Philippe DUPUIS



5

Budget supplémentaire 2022

Jean-Philippe DUPUIS



6

Appel à partenariat « Mutuelle communale » Favoriser l’accès aux droits à la santé pour tous.

Annabelle GARAND



7

Approbation du contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du service de restauration municipale confié à la SPL Restauration Presqu’île

Bruno DENIS



8

Approbation des tarifs de la restauration administrative

Jean-Philippe DUPUIS



9

Bilan de la politique foncière menée en 2021

Danielle RIVAL



10

Approbation de la convention de financement avec le syndicat mixte des transports pour les travaux réalisés sur le boulevard Chevrel

Xavier LEQUERRE



11

Attribution de subventions à diverses associations (Cercle Celtique Ar Vro Wenn, la Baule Olympic Hockey Club et l’association EMC2)

Christophe MATHIEU



12

Perception d’une subvention pour le financement du déploiement de caméras de vidéoprotection

Bruno MISSET



13

Marché pour l’extension du dispositif de vidéoprotection sur la période 2022-2026 (n°22MLB0016PA)

Bruno DENIS



14

Marché pour la réalisation de travaux d’aménagement du groupe scolaire les Pléiades (22MLB0036PA)

Bruno DENIS



15

Garantie d’emprunt CISN opération « Le Mesemena »

Jean-Philippe DUPUIS



16

Garantie d’emprunt CISN opération « Les Voiles Bleues »

Jean-Philippe DUPUIS Le Conseil Municipal est retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville : https://www.facebook.com/VilleLaBaule/ Ordre du jour : 1

Compte de gestion 2021

Jean-Philippe DUPUIS



2

Compte Administratif 2021

Jean-Philippe DUPUIS



3

Compte Financier Unique 2021

Jean-Philippe DUPUIS



4

Affectation du résultat

Jean-Philippe DUPUIS



5

Budget supplémentaire 2022

Jean-Philippe DUPUIS



6

Appel à partenariat « Mutuelle communale » Favoriser l’accès aux droits à la santé pour tous.

Annabelle GARAND



7

Approbation du contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du service de restauration municipale confié à la SPL Restauration Presqu’île

Bruno DENIS



8

Approbation des tarifs de la restauration administrative

Jean-Philippe DUPUIS



9

Bilan de la politique foncière menée en 2021

Danielle RIVAL



10

Approbation de la convention de financement avec le syndicat mixte des transports pour les travaux réalisés sur le boulevard Chevrel

Xavier LEQUERRE



11

Attribution de subventions à diverses associations (Cercle Celtique Ar Vro Wenn, la Baule Olympic Hockey Club et l’association EMC2)

Christophe MATHIEU



12

Perception d’une subvention pour le financement du déploiement de caméras de vidéoprotection

Bruno MISSET



13

Marché pour l’extension du dispositif de vidéoprotection sur la période 2022-2026 (n°22MLB0016PA)

Bruno DENIS



14

Marché pour la réalisation de travaux d’aménagement du groupe scolaire les Pléiades (22MLB0036PA)

Bruno DENIS



15

Garantie d’emprunt CISN opération « Le Mesemena »

Jean-Philippe DUPUIS



16

Garantie d’emprunt CISN opération « Les Voiles Bleues »

Jean-Philippe DUPUIS La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Other Lieu La Baule-Escoublac Adresse 7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Ville La Baule-Escoublac lieuville La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2022 La Baule-Escoublac 2022-06-24 was last modified: by CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2022 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 24 juin 2022 7 avenue Olivier Guichard La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique