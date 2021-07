La baule escoublac 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Conseil municipal du 23 juillet 2021 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Conseil municipal du 23 juillet 2021

Le Conseil Municipal est retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville : [Ville de La Baule-Escoublac | Facebook](https://www.facebook.com/VilleLaBaule)

**Ordre du jour** :
1 Autorisation de solliciter une subvention pour la réalisation de jardins partagés
2 Subventions aux associations
3 Désignation d'un représentant au conseil d'administration de La Baule Tennis Club (L.B.T.C.)
4 Tarifs de la restauration scolaire municipale pour 2022/2023
5 Avenants aux conventions avec les OGEC des écoles Sacré-Coeur et St Joseph Pavie
6 Transfert du logement de fonction pour le ou la DGS
7 Avis de la commune sur le projet de modification simplifiée n°1 du SCOT 2 Cap Atlantique
8 Cession auprès de M. et Mme BRAUD d'une partie de la parcelle BX 341, avenue de la Mer
9 Travaux club house et vestiaires stade d'Escoublac -relance des lots 2, 6 et 8
10 Marchés passés par voie de Procédure Adaptée

7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac
23 juillet 2021, 18:00-20:00

