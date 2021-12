Carbon-Blanc Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc, Gironde Conseil Municipal du 16 décembre Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 16 décembre 2021 à 18h30 à la salle polyvalente Favols. Il sera retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville et en différé sur le site : [[https://www.carbon-blanc.fr/](https://www.carbon-blanc.fr/)](https://www.carbon-blanc.fr/) Respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire. Consultez l’ordre du jour : [[https://cutt.ly/rYUio2o](https://cutt.ly/rYUio2o)](https://cutt.ly/rYUio2o) Conseil Municipal du 16 décembre Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

