Albi Salles des Etats Albi, Tarn Conseil municipal du 13 décembre Salles des Etats Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Conseil municipal du 13 décembre Salles des Etats, 13 décembre 2021, Albi. Conseil municipal du 13 décembre

Salles des Etats, le lundi 13 décembre à 18:00

Le conseil municipal se déroulera le **13 décembre** prochain à **18h**, dans la salle des États albigeois à la Mairie L’ordre du jour sera l’approbation du contrat de concession et du choix du délégataire pour la gestion de la fourrière automobile. **Il se déroulera en présence du public dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire. Pas de pass sanitaire demandé.** Le compe-rendu est à retrouver sur [le site internet de la mairie](https://www.mairie-albi.fr/fr/conseil-municipal-du-13-decembre). Le conseil sera disponible en vidéo 48h après sur la chaine Youtube de la ville : [chaine Youtube](https://www.youtube.com/c/VilleAlbiOfficiel) Le prochain conseil municipal se déroulera le 13 décembre à 18h en public à la salle des États albigeois à la Mairie. Salles des Etats 16 rue de l’hotel de ville 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T18:00:00 2021-12-13T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Salles des Etats Adresse 16 rue de l'hotel de ville 81000 Albi Ville Albi lieuville Salles des Etats Albi