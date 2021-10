Ramonville-Saint-Agne Visio conférence Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Conseil municipal de novembre Visio conférence Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Prochain conseil municipal** * 10 novembre Consultez l’ordre du jour une semaine avant le conseil municipal sur le [site de la mairie](https://www.ramonville.fr/vie-municipale/votre-mairie/conseil-municipal). Les conseils municipaux sont retransmis en direct sur la [page Facebook de la mairie](https://www.facebook.com/mairiederamonville/) sans connexion requise à l’application et 5 à 10 minutes avant le début du conseil. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il se compose du maire, d’un ou plusieurs adjoints et des conseillers municipaux. Visio conférence Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:30:00

