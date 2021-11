Conseil municipal de Montaigu-Vendée – septembre 2021 Salle des Fêtes – Montaigu, 28 septembre 2021, Montaigu-Vendée.

Le Conseil municipal de Montaigu-Vendée se tiendra le **mardi 28 septembre 2021 à 19h30** à la Salle des Fêtes de Montaigu. **L’ordre du jour sera le suivant :** **1. Moyens Généraux** **-** Démission d’un conseiller municipal – Installation d’un nouveau conseiller municipal – Modification de l’ordre du tableau du conseil municipal ; – Modification de la composition des conseils communaux ; – Désignation des membres des conseils communaux de Montaigu et Saint Hilaire de Loulay ; – Modification de la composition des commissions permanentes ; – Transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération ; – Modification des statuts de Terres de Montaigu – Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière ; – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; – Modification du montant de l’attribution de compensation ; – Constitution d’un groupement de commande pour l’acquisition d’un logiciel de gestion financière et comptable ; – Modification du tableau des effectifs ; – Limitation de l’exonération de deux ans de taxes foncières sur les constructions nouvelles à usage d’habitation ; – Décisions modificatives (budget général et budgets annexes) ; – Convention de substitution – Travaux d’assainissement pour le compte de l’Association Syndicale Libre de propriétaires « les Habitants de la Bernardière » – Saint Georges de Montaigu ; – Cession foncière et constitution d’une servitude de tréfonds – Village de la Bernardière – Saint Georges de Montaigu ; – Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz ; – Instauration de la redevance d’occupation du domaine public provisoire par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz ; – Rapport d’activités Terres de Montaigu – Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière. **2. Vie locale, culturelle et sportive** – Convention de mise à disposition des équipements sportifs – Collège Mère Teresa – Boufféré **3. Education, familles et cohésion sociale** – Aide au financement des repas de l’école primaire privée – AGECAM Montaigu ; – Accord de principe – Projet multi-accueil – Saint Hilaire de Loulay ; – Information sur les effectifs scolaires. **4. Environnement mobilités et aménagement du territoire** – Dénomination de la voie de desserte du collège Mère Teresa – Boufféré ; – Approbation de l’avant-projet définitif des travaux de réhabilitation de la mairie de La Guyonnière ; – Convention de servitude avec GrDF pour le passage d’une canalisation et de ses accessoires Place des Douves – La Guyonnière ; – Acquisition foncière le Fief des Vignes – La Guyonnière ; – Acquisition foncière Rue du Lac – La Guyonnière ; – Approbation de l’avenant à la convention avec l’Établissement Public Foncier de la Vendée relative à l’îlot Moulin Saint Jacques – Montaigu ; – Acquisition foncière de l’îlot IME Moulin Saint Jacques auprès de l’Établissement Public Foncier – Montaigu ; – Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée pour la réalisation du nouveau groupe scolaire Jules Verne – Montaigu ; – Transfert des équipements communs du lotissement Saint Nicolas I – Montaigu ; – Convention de mise à disposition d’un terrain au profit du SyDEV pour l’installation d’un poste de transformation sur le lotissement les Noëlles – Saint Georges de Montaigu ; – Approbation de la grille de prix du lotissement les Tulipiers – Saint Georges de Montaigu. **5. Espaces publics et moyens techniques** – Tarifs des concessions funéraires et des ventes de caveaux et cavurnes ; – Convention d’occupation du domaine public « SHELTER » Vendée Numérique – Rue Jean d’Ormesson à Montaigu ; – Avenant à la convention SyDEV – Effacement partiel de réseaux – Rue Jeanne d’Arc à Montaigu ; – Avenant à la convention SyDEV – Effacement de réseaux – Rue de la Boucherie à Montaigu ; – Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif et non collectif ; – Rapport d’activités annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. **6. Informations diverses**

