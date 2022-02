Conseil Municipal de Cugand – Avril 2022 Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Vendée

Conseil Municipal de Cugand – Avril 2022 Espace Culturel du Doué, 7 avril 2022, Cugand. Conseil Municipal de Cugand – Avril 2022

Espace Culturel du Doué, le jeudi 7 avril à 20:30

Retrouvez l’ordre du jour du conseil sur le lien suivant : [[https://www.cugand.fr/ma-commune/vie-municipale/compte-rendus-deliberations/](https://www.cugand.fr/ma-commune/vie-municipale/compte-rendus-deliberations/)](https://www.cugand.fr/ma-commune/vie-municipale/compte-rendus-deliberations/) Le Conseil Municipal de Cugand se réunit dans la salle de l’Espace Culturel du Doué sous la présidence de Cécile BARREAU, Maire, le 7 avril à 20h30 à L’Espace Culturel du Doué Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cugand, Vendée Autres Lieu Espace Culturel du Doué Adresse Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Ville Cugand lieuville Espace Culturel du Doué Cugand Departement Vendée

Espace Culturel du Doué Cugand Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugand/

Conseil Municipal de Cugand – Avril 2022 Espace Culturel du Doué 2022-04-07 was last modified: by Conseil Municipal de Cugand – Avril 2022 Espace Culturel du Doué Espace Culturel du Doué 7 avril 2022 Cugand Espace Culturel du Doué Cugand

Cugand Vendée