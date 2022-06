Conseil municipal d’Aubagne Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: 13400

Aubagne 13400 L’ordre du jour est téléchargeable ur le site de la Ville (www.aubagne.fr/CM) 5 jours avant la tenue du conseil municipal.

Le Conseil est retransmis en direct via un live Facebook, à partir de la page de la ville d’Aubagne (https://www.facebook.com/aubagne.fr) Le conseil municipal d’Aubagne se réunit au moins une fois par trimestre, ainsi que le prévoit le code général des collectivités territoriales. Tout citoyen peut venir assister aux débats et suivre ainsi les affaires de la commune. +33 4 42 18 18 19 https://www.aubagne.fr/CM L’ordre du jour est téléchargeable ur le site de la Ville (www.aubagne.fr/CM) 5 jours avant la tenue du conseil municipal.

