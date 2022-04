Conseil municipal à suivre en direct Salle du Conseil – Hôtel de Ville Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Conseil municipal à suivre en direct Salle du Conseil – Hôtel de Ville, 12 avril 2022, Libourne. Conseil municipal à suivre en direct

Salle du Conseil – Hôtel de Ville, le mardi 12 avril à 19:00

Le public est de nouveau invité à venir salle du Conseil, néanmoins le nombre de places sera limité dans le respect des mesures sanitaires. N’oubliez pas, vous pouvez interpeller vos élu(e)s : [[https://www.libourne.fr/citoyenne/democratie-participative/interpellation-citoyenne](https://www.libourne.fr/citoyenne/democratie-participative/interpellation-citoyenne)](https://www.libourne.fr/citoyenne/democratie-participative/interpellation-citoyenne) Suivez le Conseil municipal de la Ville de Libourne en direct sur cette page à partir de 19h le mardi 12 avril 2022. Salle du Conseil – Hôtel de Ville 42 place Abel Surchamp 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Salle du Conseil - Hôtel de Ville Adresse 42 place Abel Surchamp 33500 Libourne Ville Libourne lieuville Salle du Conseil - Hôtel de Ville Libourne Departement Gironde

Salle du Conseil - Hôtel de Ville Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/

Conseil municipal à suivre en direct Salle du Conseil – Hôtel de Ville 2022-04-12 was last modified: by Conseil municipal à suivre en direct Salle du Conseil – Hôtel de Ville Salle du Conseil - Hôtel de Ville 12 avril 2022 Libourne Salle du Conseil - Hôtel de Ville Libourne

Libourne Gironde