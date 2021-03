Penne Mairie de Penne Penne, Tarn Conseil d’Ethique Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

**Ordre du jour :** – Approbation du compte rendu de la réunion préparatoire du 20.05.2021. – Choix du « référent numérique ». – Analyse des points de blocage à la participation du plus grand nombre. – Communication et panneaux. – Objectifs précis du Conseil d’Éthique. – Formation extérieure ? – Perception du rôle du Conseil d’Éthique au sein de l’Assemblée Municipale précédant la présente réunion. – Réflexion sur le futur renouvellement du 1/3 par le tirage au sort en amont avec participation éventuelle des possibles candidats aux réunions du Conseil d’Éthique pour découverte. Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

