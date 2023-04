FEMMES, HOMMES ET SANTE AU TRAVAIL Conseil départemental Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FEMMES, HOMMES ET SANTE AU TRAVAIL Conseil départemental, 11 mai 2023, Toulouse. FEMMES, HOMMES ET SANTE AU TRAVAIL Jeudi 11 mai, 14h00 Conseil départemental Dans le cadre de la programmation événementielle du Département

« L’égalité femmes-hommes c’est + qu’1 jour ! »

Au programme : 14h00 – 15h : L’invisibilisation de la pénibilité physique du travail féminin : le cas des ouvrières et des infirmières. Conférence du sociologue Marc Loriol (CNRS) Les activités perçues comme « naturellement » adaptées aux femmes reposent sur des présupposés concernant les qualités dites « féminines » (patience, rigueur, minutie, empathie, etc.). Ouvrières pensées comme mieux adaptés que leurs homologues masculins aux tâches répétitives sous contrainte de temps et sur de petits objets de travail, infirmières censées mettre en œuvre dans leur travail leurs compétences et qualités d’épouse et de mère… Autant de stéréotypes hérités qui conduisent encore aujourd’hui à ne pas reconnaitre à leur juste valeur les compétences professionnelles mobilisées dans le travail de ces femmes, mais aussi à minimiser grandement les efforts physiques effectivement réalisés, ainsi que les risques et maladies professionnels spécifiques qui sont les leurs. 15h15 – 16h30 : Temps de sensibilisation et d’information . Atelier participatif animé par Margaux Collet (Coop’Egal et Haut Conseil à l’Égalité) Sous un format animé et interactif, un atelier pour s’informer et confronter ses représentations aux réalités du monde du travail en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Informations pratiques :

Tout public

Lieu : Pavillon République

Renseignements au 06 31 46 96 92 ou à efh@cd31.fr Accès :

Station Métro Canal du midi Ligne B

Station vélo Toulouse n°109, 1 BD de la Marquette

Bus 15 et 70 Arrêt canal du midi

En raison du renforcement du plan Vigipirate, les parkings du Conseil départemental ne seront pas accessibles.

Accès possibles : parkings publics Compans Cafarelli – Arnaud Bernard

