6ème assises de la recherche et de l’innovation ! Conseil Départemental des Côtes d’Armor, 14 octobre 2022, Pordic. 6ème assises de la recherche et de l’innovation ! Vendredi 14 octobre, 08h30 Conseil Départemental des Côtes d’Armor

Le 14 octobre auront lieu les « Assises de la recherche et de l’innovation » en Côtes d’Armor, organisées par le Conseil départemental, animée par Céline Monsallier, journaliste, fondatrice du MAP. Conseil Départemental des Côtes d’Armor 9 Place Général de Gaulle, 22000 Saint-Brieuc Pordic Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne L’objectif de cette journée est de favoriser une dynamique et une synergie avec l’ensemble des partenaires costarmoricains concernés : les start-ups, l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation,… Au programme, des présentations et des tables rondes autour des thématiques » Des projets qui avancent ( Présentations de projets innovants, de jeunes entreprises innovantes et présentation des travaux des étudiants du DN MADE ) et « Les matériaux innovants » ( Revalorisation des matériaux et éco-conception, Matériaux high tech)

