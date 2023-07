Animation musicale Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois, 17 septembre 2023, Blois.

Animation musicale Dimanche 17 septembre, 16h00 Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Le duo musical Vendômois « Le Berdanciot » vous emmènera sur la Loire et les océans au rythme des chants traditionnels de marine de Loire et de marine de mer. L’accordéon sera au rendez-vous, accompagné de l’harmonica, cuillères et percussion pour la musique.

Bon voyage sur terre …

Aussi bien pour adultes et enfants.

Conseil Départemental de Loir-et-Cher Place de la République- 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 69 https://www.departement41.fr Les bâtiments qui abritent aujourd’hui le Conseil départemental de Loir-et-Cher furent à l’origine, au XVIIe siècle, un couvent de femmes appartenant à l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie ou Visitandines. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

@ Le Berdanciot