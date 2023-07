Visite guidée de l’Hôtel du département Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher Visite guidée de l’Hôtel du département Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois, 16 septembre 2023, Blois. Visite guidée de l’Hôtel du département 16 et 17 septembre Conseil Départemental de Loir-et-Cher Cette visite vous permettra de découvrir un lieu chargé d’histoire : une belle construction d’un couvent du XVIIe siècle ayant appartenu aux Visitandines. Venez explorer le cloître, la salle capitulaire ainsi que la chapelle réhabilitée qui est désormais la salle Kléber-Loustau : salle des délibérations.

Depuis 2003, de nouveaux bâtiments appelés « l’Extension » sont venus s’intégrer à côté de l’ancien couvent. Conseil Départemental de Loir-et-Cher Place de la République- 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 69 https://www.departement41.fr Les bâtiments qui abritent aujourd’hui le Conseil départemental de Loir-et-Cher furent à l’origine, au XVIIe siècle, un couvent de femmes appartenant à l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie ou Visitandines. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

