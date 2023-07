Animation Contes de Sologne Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher Animation Contes de Sologne Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois, 16 septembre 2023, Blois. Animation Contes de Sologne 16 et 17 septembre Conseil Départemental de Loir-et-Cher Jean Claude Botton, conteur vous fera découvrir les contes traditionnels issus de la littérature orale de Sologne. Une façon ludique pour en apprendre d’avantage sur notre terroir…

Pour adultes et enfants à partir de 12 ans. Conseil Départemental de Loir-et-Cher Place de la République- 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 69 https://www.departement41.fr Les bâtiments qui abritent aujourd’hui le Conseil départemental de Loir-et-Cher furent à l’origine, au XVIIe siècle, un couvent de femmes appartenant à l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie ou Visitandines. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:15:00+02:00

