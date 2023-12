Jean-Pierre Vernant : théâtre et bord de scène Conseil Départemental de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Depuis 2022, 30 élèves de différentes classes du collège Jean-Pierre Vernant accompagnés de 6 enseignants animent le club théâtre.

Écriture : enseignants du collège JPV

Conseil scientifique : François Icher, Elerika Leroy pour François Verdier et la famille de Jean-Pierre Vernant.

19h – Documentaire (52min) et Bord de scène La Fabrique de soi – Jean-Pierre Vernant, de Emmanuel Laborie, 2010

Après avoir combattu dans la Résistance, Jean-Pierre Vernant entame une autre vie : il se consacre à l’anthropologie, et devient un spécialiste majeur de la Grèce Antique. À la fin de sa vie, il écrit deux livres autobiographique, ce qu’il s’était toujours refusé. Des souvenirs qu’il croyait perdus remontent à la surface…

Suivi d’un bord de scène avec Emmanuel Laborie et Julien Blanc. Julien Blanc est historien spécialiste de la Résistance pionnière.

