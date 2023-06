Djazia Satour & Alice Bénar Conseil départemental de la Haute-Garonne Toulouse, 21 juin 2023, Toulouse.

Djazia Satour & Alice Bénar Mercredi 21 juin, 19h30 Conseil départemental de la Haute-Garonne

Concerts au Pavillon République

Alice Bénar

Concert à 19h30

Chanson Française. Toulouse

Alice c’est une voix claire et puissante qu’elle module à l’envie. Accompagné de Quentin Daniel à la guitare et de Aina Tulier au nyckelharpa et au bodhran.

Fait de cordes et de peaux, le son du projet d’Alice Bénar – A3 est minimaliste, épuré, taillé dans le bois, dans le souffle et le craquement des feuilles. Sur un air de ritournelle ou dans la simplicité d’un haïku, les chansons sont déroulées comme des estampes colorées. Fermez les yeux et laissez-vous porter.

Alice Bénar : voix, surdo, ukulélé, senza / Aina Tulier : nyckelharpa, bodhran, voix / Quentin Daniel : guitare, basse, ukulélé, voix

https://youtu.be/bBfpNhXGjHc

Info : https://www.collectiflaliane.com/artistes/alice-b%C3%A9nar

—

Djazia Satour

Concert à 21h

Folk. Paris

Un duo à trois instruments pour réinventer le répertoire de Djazia Satour et orchestrer ses nouvelles chansons. La voix de la chanteuse et le piano de Pierre-Luc Jamain entremêlent leurs sensibilités et osent les improvisations les plus subtiles. Et le frappé du bendir, inattendu, fait battre le cœur des compositions à son rythme obsédant.

Djazia Satour : voix / Pierre-Luc Jamain : piano

https://youtu.be/7J4MovmO-oQ

Info : https://tartine-production.com/artist/djazia-satour/#1632181695447-84d7026d-298d

—

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des portes dès 19h

Entrée libre et gratuite sans réservation, dans la limite des places disponibles

Restauration et buvette sur place

Renseignements

Direction des Arts Vivants et Visuels

05 34 45 58 30

cultures.haute-garonne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

