Rencontres internationales des Communications Alternatives et Améliorées RICAA Conseil Départemental de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rencontres internationales des Communications Alternatives et Améliorées RICAA Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 15 mai 2023, Toulouse. Rencontres internationales des Communications Alternatives et Améliorées RICAA 15 – 17 mai Conseil Départemental de la Haute-Garonne Inscription obligatoire, Infos et tarifs : ricaa.fr À travers des conférences et des témoignages, des espaces d’échanges et un salon d’exposants, les Rencontres Internationales des Communications Alternatives et Améliorées RICAA doivent permettre d’offrir un espace d’informations, de rencontres et d’échanges «à plusieurs voix», de participer à la diffusion des connaissances actuelles sur les CAA et des pratiques basées sur la recherche (internationale et européenne) et d’oeuvrer en faveur d’une société plus accessible sur le plan de la communication. Des interprètes en LSF seront disponibles sur place. Conseil Départemental de la Haute-Garonne 1 boulevard de la Marquette, 31000, Toulouse Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://ricaa.fr »}, {« type »: « email », « value »: « ricaa@outlook.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T13:00:00+02:00 – 2023-05-15T18:15:00+02:00

2023-05-17T08:45:00+02:00 – 2023-05-17T22:00:00+02:00 villes pour tous salon RICAA

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Conseil Départemental de la Haute-Garonne Adresse 1 boulevard de la Marquette, 31000, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Conseil Départemental de la Haute-Garonne Toulouse

Évènements liés

Conseil Départemental de la Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rencontres internationales des Communications Alternatives et Améliorées RICAA Conseil Départemental de la Haute-Garonne 2023-05-15 was last modified: by Rencontres internationales des Communications Alternatives et Améliorées RICAA Conseil Départemental de la Haute-Garonne Conseil Départemental de la Haute-Garonne 15 mai 2023 Conseil départemental de la Haute-Garonne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne