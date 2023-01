Soirée ciné-débat: « Une terre sans abeilles? » Conseil départemental de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Soirée ciné-débat: « Une terre sans abeilles? » Conseil départemental de la Haute-Garonne, 2 février 2023, Toulouse. Soirée ciné-débat: « Une terre sans abeilles? » Jeudi 2 février, 18h30 Conseil départemental de la Haute-Garonne

Sur inscription

Organisé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne Conseil départemental de la Haute-Garonne Boulevard de la Marquette 31090 Toulouse Toulouse Centre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie « Le jeudi 2 février à partir de 18h30, le Conseil départemental organise une soirée ciné-débat autour du film « Une terre sans abeilles ? » d’Elsa Putelat et Nicolas Dupuis pour le lancement du plan en faveur des pollinisateurs et de l’apiculture qui sera présenté le 25 janvier 2023 à l’Assemblée départementale. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T18:30:00+01:00

2023-02-02T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Conseil départemental de la Haute-Garonne Adresse Boulevard de la Marquette 31090 Toulouse Toulouse Centre Ville Toulouse lieuville Conseil départemental de la Haute-Garonne Toulouse Departement Haute-Garonne

Conseil départemental de la Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Soirée ciné-débat: « Une terre sans abeilles? » Conseil départemental de la Haute-Garonne 2023-02-02 was last modified: by Soirée ciné-débat: « Une terre sans abeilles? » Conseil départemental de la Haute-Garonne Conseil départemental de la Haute-Garonne 2 février 2023 Conseil départemental de la Haute-Garonne Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne