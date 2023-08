Visite du bâtiment des assemblées avec la salle des séances où se réunit l’assemblée départementale Conseil départemental de Côte-d’Or Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite du bâtiment des assemblées avec la salle des séances où se réunit l’assemblée départementale Conseil départemental de Côte-d’Or Dijon, 17 septembre 2023, Dijon. Visite du bâtiment des assemblées avec la salle des séances où se réunit l’assemblée départementale Dimanche 17 septembre, 10h00 Conseil départemental de Côte-d’Or Visite libre ou visite guidée sur inscription Découvrez l’histoire du bâtiment des assemblées, son architecture d’envergure en visitant la salle des séances où se réunit l’assemblée départementale. L’occasion de retracer les grandes périodes de ce lieu de gouvernance et d’y découvrir les actions menées aujourd’hui par le Conseil départemental, qui ont vocation à accompagner les Côte-d’Oriens dans leur quotidien. Le public peut découvrir le bâtiment des assemblées librement ou s’inscrire à une visite guidée. Conseil départemental de Côte-d’Or 53bis rue de la Préfecture, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.cotedor.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cotedor.fr/actualite/tous-aux-journees-du-patrimoine-en-cote-dor »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

