Venez échanger et partager vos idées en présence de vos élus et conseillers de quartiers : Quartier Nord-Est > Lundi 11 avril à 18h30 – Ecole Myriam Errera – 36 rue Carrère Chaque année, des réunions de quartiers sont organisées dans les 5 quartiers de la ville de Libourne. L’occasion pour les habitants de s’exprimer. École Myriam Errera 36 Rue Carrère, 33500 Libourne Libourne La Bordette Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T18:30:00 2022-04-11T20:00:00

