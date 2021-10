Cenon Maison des associations Cenon, Gironde Conseil de quartier Maison des associations Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Maison des associations, le jeudi 14 octobre à 18:00

**Conseil de quartier Marègue / Plaisance / Loret**: 14 octobre, Maison des associations (Salle Waldeck Rousseau) A l’ordre du jour: * **Actus de la Ville** Actions pendant la Crise Covid / Show aux Coeurs / Fête “Ensemble fêtons Cenon & ses associations” * **Grands projets de la Ville** * **Plan propreté & arrivée de la Brigade Verte** * **Démocratie locale et participative**

Entrée libre / pass sanitaire exigé

Vous habitez dans les quartiers Marègue-Plaisance-Loret, et avez des remarques ou idées pour votre quartier? venez vous exprimer au conseil de quartier en présence de votre adjoint référent! Maison des associations 11 Rue du 8 Mai 1945 cenon Cenon Gironde

2021-10-14T18:00:00 2021-10-14T20:00:00

