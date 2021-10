Cenon Espace Simone Signoret Cenon, Gironde Conseil de quartier Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Conseil de quartier Espace Simone Signoret, 18 octobre 2021, Cenon. Conseil de quartier

Espace Simone Signoret, le lundi 18 octobre à 18:00

**Conseil de quartier du bas Cenon**: 18 octobre, [Espace Simone Signoret](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/situer-un-lieu/espace-simone-signoret) A l’ordre du jour: **Actus de la Ville** _Actions pendant la Crise Covid / Show aux Coeurs / Fête “Ensemble fêtons Cenon & ses associations”_ **Grands projets de la Ville** **Plan propreté & arrivée de la Brigade Verte** **Démocratie locale et participative**

Entrée libre / pass sanitaire exigé

Vous habitez dans les quartiers du Bas Cenon et avez des remarques ou idées pour votre quartier? venez vous exprimer au conseil de quartier en présence de votre adjoint référent! Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon Gironde

2021-10-18T18:00:00 2021-10-18T20:00:00

