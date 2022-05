Conseil de quartier de Capeyron Salles des fêtes de Capeyron Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Conseil de quartier de Capeyron Salles des fêtes de Capeyron, 18 mai 2022, Mérignac. Conseil de quartier de Capeyron

Salles des fêtes de Capeyron, le mercredi 18 mai à 19:00

Rendez-vous le **mercredi 18 mai 2022 à 19h**, à la salle municipale de Capeyron, avenue de la libération pour échanger avec vos élus au conseil de quartier. Posez vos questions avant votre conseil de quartier ! —————————————————– Savez vous qu’avec l’application ICI Mérignac, vous pouvez poser vos questions en ligne : * Téléchargez l’application sur votre smartphone, * Rendez-vous dans la liste des concertations en cours ou à venir, * Choisissezr votre conseil de quartier, * Cliquez sur le bouton ” Je pose une question ” Plus d’information sur [www.icimerignac.com](http://www.icimerignac.com) Rendez-vous à Capeyron le mercredi 18 mai à 19h pour assister et participer à votre conseil de quartier. Salles des fêtes de Capeyron 88 avenue de la Libération, 33700 Mérignac Mérignac Le Grand Louis Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T19:00:00 2022-05-18T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Salles des fêtes de Capeyron Adresse 88 avenue de la Libération, 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Salles des fêtes de Capeyron Mérignac Departement Gironde

Salles des fêtes de Capeyron Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Conseil de quartier de Capeyron Salles des fêtes de Capeyron 2022-05-18 was last modified: by Conseil de quartier de Capeyron Salles des fêtes de Capeyron Salles des fêtes de Capeyron 18 mai 2022 Mérignac Salles des fêtes de Capeyron Mérignac

Mérignac Gironde