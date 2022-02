Conseil de quartier d’Arlac Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

le mercredi 23 mars à 19:00

Rendez-vous le **mercredi 23 mars 2022 à 19h**, au Krakatoa, au 3 avenue Victor Hugo pour échanger avec vos élus au conseil de quartier. Posez vos questions avant votre conseil de quartier ! —————————————————– Savez vous qu’avec l’application ICI Mérignac, vous pouvez poser vos questions en ligne : * Téléchargez l’application sur votre smartphone, * Rendez-vous dans la liste des concertations en cours ou à venir, * Choisissezr votre conseil de quartier, * Cliquez sur le bouton » Je pose une question » Plus d’information sur [www.icimerignac.com](http://www.icimerignac.com) Rendez-vous à Arlac le mercredi 23 mars à 19h00 pour assister et participer à votre conseil de quartier. Krakatoa 3 Avenue Victor Hugo 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde

2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T20:30:00

