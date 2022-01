Conseil de Métropole du 28 janvier 2022 Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le conseil métropolitain aura lieu vendredi 28 janvier 2022 à partir de 9h30 à l’Hôtel de Bordeaux Métropole. [**Voir le conseil en direct**](https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Organisation-politique/Seances-du-conseil/Voir-le-conseil-en-direct) Vous pouvez également suivre le déroulé des débats sur le compte twitter [@BxMetro](https://twitter.com/bxmetro) et [la page Facebook de Bordeaux Métropole](https://www.facebook.com/bordeauxmetropole/) et en retransmission sur [la page YouTube de Bordeaux Métropole](https://www.youtube.com/watch?v=H-9mRjzvCP0&ab_channel=BordeauxM%C3%A9tropole) En raison des conditions sanitaires, le Conseil se déroulera sans public.

2022-01-28T09:30:00 2022-01-28T18:30:00

