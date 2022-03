Conseil de Métropole du 25 mars 2022 Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le conseil métropolitain aura lieu vendredi 25 mars à partir de 9h30 à l’Hôtel de Bordeaux Métropole. Pour suivre les débats, plusieurs options : * [Sur le site web](https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Organisation-politique/Seances-du-conseil/Voir-le-conseil-en-direct) * [Page Facebook de Bordeaux Métropole](https://www.facebook.com/bordeauxmetropole) * Sur la chaîne Youtube de Bordeaux Métropole ⬇ [La chaîne Youtube de Bordeaux Métropole](https://www.youtube.com/playlist?list=PLoL8nmUv1oTWIdMsNNt5fbjSBzjsATm3k) Vous pouvez également suivre le déroulé des débats sur le compte twitter [@BxMetro](https://twitter.com/BxMetro)

Le conseil métropolitain aura lieu vendredi 25 mars à partir de 9h30 l'Hôtel de Bordeaux Métropole.

