Conseil de la Nuit, 5 juillet 2022, .

2022-07-05

Horaire : 18:00

Gratuit : non

Rdv au Conseil de la Nuit pour partager informations sur la vie nocturne et moment convivial au Little Atlantique Brewery ! A l’ordre du jour de ce Conseil de la Nuit, l’Adjoint au Maire à la Ville la Nuit Gildas SALAUN proposera aux membres d’échanger : autour de l’appel à projets des « Temps de la Nuit » en cours jusqu’au 30 aout 2022de présenter les enjeux nocturnes du projet de réaménagement Petite Hollande-Gloriette par la cheffe de projet Marie-Pierre LEPOUTREsur les dispositifs et acteurs et actrices du territoire en lien avec la prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Interviendront notamment l’Adjointe au Maire Mahaut BERTU qui présentera les Assises nationales de lutte contre les violences sexistes qui auront lieu à Nantes les 25 et 26 novembre et comment les associations peuvent contribuer à la démarche. Il y aura la présentation du dispositif Ici c’est cool porté par le pôle des musiques actuelles, les outils de sensibilisation de l’association Consentis et les témoignages d’autres acteurs et actrices du territoire en lien avec la lutte et la prévention de ce type de violences Partage d’un moment convivial autour d’un apéritif offert par la Ville.



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/conseil-de-la-nuit-1