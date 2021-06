Conseil d’amélioration continue – coopératif Lukéa, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Château-Gaillard.

Conseil d’amélioration continue – coopératif

Lukéa, le mardi 20 juillet à 09:00

Vous êtes un organisme de formation (grand ou petit, seul ou à plusieurs) cet atelier propose de réunir différents acteurs, organismes de formation, pour réaliser un bilan à 360° de leur année. ### Vous souhaitez : * Analyser les différents champs de votre activité (activité commerciale, pédagogique, équipe.) * Repérer les points positifs sur lesquels capitaliser * Identifier vos axes d’amélioration * Consolider les vecteurs de réussites qui pourront être réutilisés * Echanger avec d’autres professionnelles ### Déroulé de l’atelier : * **En amont : Analyser** Avant le conseil d’amélioration continue, vous recevez un livret d’activité à compléter afin d’avoir tous les éléments en main le jour J **• Partager** Vous participez aux différents ateliers : analyse de l’année écoulée, difficultés rencontrées, réussites, évolutions, veille, etc.… qui vous propose un tour à 360 ° de votre activité **• Echanger** Chaque atelier est construit sur une même logique : collecter les idées, les ordonner, partager son expérience et imaginer des solutions ensemble. • **Prendre du recul** C’est l’étape d’analyse, de bilan : ce qui vous a marqué dans cette journée, ce que vous souhaitez porter plus loin dans votre organisation –> vous rédigez un plan d’action

Sur inscription, nous contacter pour connaitre les tarifs.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Lukéa 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau Gaillard Château-Gaillard Ain



