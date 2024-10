Conseil d’administration de startups, quel est le bon timing ? HEC Alumni, mercredi 16 octobre 2024.

Conseil d’administration de startups, quel est le bon timing ? HEC Alumni Paris



Conseil d’administration de startups, quel est le bon timing ?

Avec plus de 13.000 startups* recensées en 2024 en France et un environnement politique et économique qui a su favoriser et financer plus de projets entrepreneuriaux, nous sommes quasiment tous aujourd’hui clients de produits ou services d’une startup.

Ces structures sont confrontées à de nombreux défis tout au long de leur développement et, par méconnaissance, tardent à mettre en place des organes de gouvernance.

Le 16 octobre 2024 de 18h30 à 20h00 (accueil 18h15)

Association HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008

Paris – et en distanciel

à la table ronde :

« Conseil d’administration de startups, quel est le bon timing ? »

Qu’appelle-t-on un Board dans une startup ? A quel moment est-ce nécessaire ? Comment le constituer et le faire évoluer pour soutenir et sécuriser le développement de l’entreprise ?

Quatre intervenants, tous impliqués dans la gouvernance, viendront partager leurs expériences sur ce sujet :

Louis Bô (H13), Directeur Investissement Eurazeo VC, gestionnaire d’HEC Ventures

Louis Chatriot, CEO @ Alma

Jessica Delpirou (H00), Operating Partner @ Serena Capital

Marika Puppinck Rathle, Founder @ Lauda Capital, Présidente de Devialet, co-Présidente IFA Club gouvernance EIC

Cette table ronde sera animée par Cécile Doan (H90) membre du club IFA Entreprises Innovantes et en Croissance (ECI), et Christopher Cuniasse (E18) fondateur de startups et membre d’advisory boards, tous deux membres du Club Gouvernance – Administrateurs & Dirigeants.

